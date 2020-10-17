"Ак Барс" и "Барыс" приурочили матч к спасению снежного барса на Алтае

Матч первенства ВХЛ в Казани, в котором сошлись "Ак Барс" и казахстанский "Барыс", был приурочен к спасению снежного барса на Алтае.

"В "Татнефть Арене" была организована специальная фотозона, болельщики получили головные уборы в виде снежных барсов, а на форму команд был нанесен специальный шеврон. Кроме того, зрители вносили пожертвования на сохранение ирбиса в Национальном парке "Сайлюгемский", – рассказали amic.ru в пресс-службе заповедника.

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В итоге матч окончился победой гостей со счетом 1:2. Это их первая выездная победа над "Ак Барсом" с января 2014 года.

Команды намерены и в дальнейшем продолжать сотрудничество, чтобы привлечь внимание к проблеме исчезающего вида и помочь в сборе средств для изучения популяции редкого хищника, общего символа клубов.

По данным за 2019 год, численность снежных барсов в Республике Алтай составляет 42-43 особи, включая 11 котят. Годом ранее их популяция в регионе оценивалась в 35 особей. По данным за 2016 год, общая численность ирбисов на планете составляет около 4000. Основной ареал обитания редкого хищника – горы Центральной Азии.

Снежные барсы занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Охота на них запрещена. Однако ежегодно от рук браконьеров и фермеров погибает от 220 до 450 особей.