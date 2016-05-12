Акция "Легкая ипотека" от "Демидов Парка": первый взнос – 25 тысяч рублей

ГК "Партнер" является надежным застройщиком и активно сотрудничает с ведущими банками. Отличная репутация компании позволяет будущим жильцам "Демидов Парка" получить особые, выгодные условия по ипотеке у банков-партнеров.

Как сообщает официальный сайт застройщика, воспользоваться программой может любой клиент ЖК "Демидов Парк", получивший положительное кредитное решение от банка.

Суть программы предельно проста: базовым условием для получения ипотеки в любом банке является первоначальный взнос, который составляет не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Программа "Легкая ипотека" дает возможность снизить первоначальный взнос до минимальных 25 тысяч рублей.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте

Подробности акции по телефону:8 (3852) 53-88-85