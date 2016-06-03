фото: zoo22.ru

Акция "Ночь в зоопарке" пройдет в Барнауле 10 июня, проинформировали в пресс-службе учреждения.

"В 20:00 зоопарк откроет свои двери для жителей Барнаула и гостей нашего города на самое необычное, удивительное и волшебное ежегодное мероприятие "Ночь в зоопарке", - отмечают организаторы мероприятия.

Все желающие смогут окунуться в мир живой природы. Жителей краевой столицы ждут показательные кормления животных, беседы с сотрудниками зоопарка, программа на сцене. Также барнаульцам обещают проведение фаер-шоу.

Мероприятие продлится до полуночи в парке "Лесная сказка". Билеты можно приобрести в кассе зоопарка.