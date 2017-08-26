Актер из "Бумера" и певец "шансона" вступил в алтайскую ЛДПР

Заслуженный артист России Олег Протасов вступил в ряды алтайских "жириновцев". Об этом сообщила пресс-служба местного отделения ЛДПР в группе в "ВКонтакте".

"24 августа, российский актер Олег Протасов стал членом Алтайского отделения ЛДПР. Протасов приехал на Алтай погостить и признался, что весьма удручен состоянием своей малой Родины - нищими селами и разбитыми дорогами", - говорится в сообщении.

Как отметил сам артист, он знаком с Владимиром Жириновским с 2002 года, "всегда поддерживаю эту партию".

Протасов родился в 1967 году в алтайском селе Панкрушиха. В конце 80-х он переехал в Крым. На его счету более 25 ролей ("Бумер-2", "Глухарь-2", "Московская сага", "Я буду жить!", "Знахарь" и другие). Также он исполняет песни в стиле "шансон" (в 2005 году выпустил первый сольный альбом).