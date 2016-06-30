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Актер Кирилл Плетнев может приехать в Алтайский край на "Ночь кино", которая пройдет с 27 на 28 августа. Артист уже дал предварительное согласие. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

В эту ночь запланировали демонстрацию отечественных фильмов. Сейчас на сайте Года российского кино идет голосование, какие российские фильмы нужно включить в показ.

В Барнауле это мероприятие планируют провести на одной из парковых площадок. С 20.00 до 4.00 зрители смогут посмотреть на большом экране четыре фильма.