Активисты заявили о перебоях с поставками лекарств от ВИЧ в Алтайский край

Фото: vistanews.ru

Перебои с поставками и недостаток лекарств для терапии ВИЧ-инфицированных пациентов особенно остро ощущались в 2017 году в Алтайском крае, Волгоградской и Новосибирской областях, а также в Свердловской области и Москве, сообщает "Интерфакс".

Новости

Прочее ВИЧ-инфицированные пациенты в Алтайском крае жалуются на нехватку лекарств

"Первые сообщения о перебоях в терапии начали поступать еще в декабре 2016 года. С 1 января по 27 ноября на сайт поступило более 700 сообщений из 52 регионов России", - приводит агентство слова консультанта сайта общественного движения "Пациентский контроль" Юлии Верещагиной.

Она напомнила, что с этого года в РФ лекарства для пациентов с ВИЧ закупаются централизованно, и основные проблемы с доступом к лечению произошли из-за неподготовленности к этому переходному периоду.

"С января по апрель катастрофически не хватало препаратов в Алтайском крае, Волгоградской и Новосибирской областях. При этом в апреле власти утверждали, что ситуация нормализуется к маю, но было понятно, что они не успеют, потому что в апреле еще даже не все контракты были заключены. В итоге мы видим, что с мая по август к рекордсменам по числу сообщений о перебоях присоединились Свердловская область и Москва", - сказала она.

Верещагина добавила, что только в сентябре начался спад сообщений о перебоях, но они поступают до сих пор.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.

Ранее пациенты в Алтайском крае неоднократно жаловались на перебои с поступлением лекарственных средств. Людям с диагнозом ВИЧ нужно ежедневно принимать лекарства, а прерывание лечения приводит к тяжелым последствиям.