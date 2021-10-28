АКЗС на 20 рублей увеличило курортный сбор в Алтайском крае с 2022 года

Депутаты АКЗС увеличили размер курортного сбора в регионе. С 2022 года с туристов, приезжающих в Белокуриху, будут взимать на 20 рублей в сутки больше: 50 рублей вместо нынешних 30. Решение было принято почти единогласно без долгих дискуссий.

Ранее краевые власти из-за негативного влияния ковида уменьшали величину сбора до минимальных значений. Предполагалось, что платить по 30 рублей туристы будут вплоть до конца следующего года, но из-за более быстрого, чем ожидалось, восстановления экономики, краевое правительство решило вернуться к "базовым параметрам" раньше запланированного.

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Прочее А жизнь-то налаживается. Депутаты АКЗС могут увеличить размер курортного сбора на 66%

Курортный сбор в Алтайском крае ввели ещё в 2018 году и распространили его действие только на Белокуриху. Тогда плата составляла 30 рублей в сутки с человека. На период 2019-2022 годов была предусмотрена ставка сбора в размере 50 рублей за сутки проживания. Однако из-за пандемии и введённых ограничений на работу туркомпаний курортный сбор перестали собирать с июля 2020 года. "Заморозка" действовала до конца 2020-го. А на 2021 год его размер снизили с 50 до 30 рублей в сутки. Напомним, что жители края освобождены от уплаты турсбора.

Однако краевые чиновники посчитали: с учётом стабилизации работы туротрасли и заполняемости гостиниц в Белокурихе можно вернуться к прежнему допандемийному значению – 50 рублей – уже с 2022 года. По оценкам краевого Минфина, принятие этого решения приведёт к увеличению доходов регионального бюджета дополнительно на 11 млн рублей. Средства направят в Фонд развития курортной инфраструктуры региона. Ими можно оплатить работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству или ремонту.

В итоге за увеличение курортного сбора проголосовали 56 депутатов, два человека воздержались, ещё два народных избранника никак не выразили своего отношения к законопроекту.

По предварительным оценкам, турпоток в Алтайском крае по итогам 2021 года может достигнуть от 1,8 до 2 млн человек. В пандемийном 2020-м году регион посетили 1,4 млн туристов.