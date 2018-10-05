Александр Бердников анонсировал строительство дороги из Казахстана на Алтай

Фото: правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Александр Бердников провел рабочую встречу с новым консулом Республики Казахстан в Омске Конысбеком Жусупбековым, который был назначен на должность в августе. Как сообщается на сайте правительства региона, они обсудили строительство автодороги между Восточно-Казахстанской областью и Республикой Алтай, которую собираются переименовать в Алтын Алтай.

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Александр Бердников рассказал о специфике региона, сообщил, что Республика Алтай активно развивает сотрудничество с приграничной Восточно-Казахстанской областью. Он отметил, что республика – многонациональный и многоконфессиональный регион, более 6 % населения которого составляют казахи.

Как заявил глава республики, вскоре на высоком уровне будет обсуждаться перспектива строительства автодороги между казахским и российским Алтаями.

"В начале ноября состоится очередная встреча глав наших государств, главной темой которой станет обсуждение сотрудничества в сфере туризма. В Республике Алтай это направление является одним из ведущих, в прошлом году мы приняли более 2 млн гостей, и их число постоянно растет. После строительства дороги на Казахстан, которое сейчас обсуждается на самом высоком уровне, наше взаимодействие в этом и других аспектах будет усилено", - сказал Александр Бердников.

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Конысбек Жусупбеков выразил уверенность, что Горный Алтай, где сохранились первозданные уголки дикой природы, востребован у туристов из Казахстана. Он подчеркнул, что дорога между Республикой Алтай и Восточно-Казахстанской областью позволит не только нарастить турпоток между территориями, но и будет способствовать развитию торгово-экономических отношений в целом. "Восточно-Казахстанская область – это промышленный регион. В свою очередь, у нас налажено производство мяса, молока, другой экологически чистой продукции. Строительство дороги откроет для наших территорий самые широкие перспективы для взаимодействия в этой и других отраслях", - сказал руководитель республики.

В консульский округ Казахстана в Омске входят девять субъектов Российской Федерации: Омская, Томская, Новосибирская, Тюменская, Кемеровская, Курганская и Челябинская области, Республика Алтай и Алтайский край. Конысбек Жусупбеков назначен новым консулом Казахстана в Омске в августе этого года. До назначения дипломат занимал должность заместителя председателя исполнительного комитета СНГ, работал в Минске.

Отметим, что в конце сентября стало известно, что Зыряновский район и город Зыряновск Восточно-Казахстанской области официально переименовали в Алтайский район и город Алтай.