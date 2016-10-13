Александр Карлин объявил имена начальников двух важных управлений

Фото: пресс-служба администрации Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 13 октября, официально объявил о том, что подписал распоряжение о назначении руководителей двух важных управлений администрации региона. Так, Михаил Дайбов возглавит Главное управление по труду и социальной защите. Александр Жидких станет начальником Главного управления по образованию и науке Алтайского края.

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О кадровых изменениях и назначениях глава региона сообщал журналистам еще в начале недели в рамках "Медиалога". Отметим, что управление по труду осталось без начальника после избрания Сергея Дугина в декабре 2015 года на пост главы администрации Барнаула. Управление по образованию — после отставки Юрия Денисова в марте 2016 года.

Михаилу Дайбову 57 лет. Последние три года он работал в качестве главы Красногорского района. В 1982 году окончил Барнаульский государственный педагогический институт по специальности "История, обществоведение, английский язык". Имеет несколько наград, а также благодарность губернатора Алтайского края.

Что касается сферы образования и науки, то до своего назначения Александр Жидких работал заместителем начальника Главного управления экономики и инвестиций и начальником управления инновационного развития и кластерной политики. Выбор кандидата экономических наук Жидких на пост главы ведомства губернатор объяснил его хорошей подготовкой и молодостью.

Таким образом, именно Жидких и Дайбов займут вакантные посты министров в правительстве Алтайского края, которое заработает с 1 января 2017 года.