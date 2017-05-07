Александр Карлин поздравил работников радио с профессиональным праздником

Фото: politsib.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил всех работников радиостанций и предприятий связи региона с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте Алтайского края.

В своем поздравлении Карлин вспоминает, что беспроводной способ передачи информации на большие расстояния был изобретен Александром Поповым больше 100 лет назад. Несмотря на развитие технологий, по-прежнему для многих жителей Алтайского края радио является "доступным и надежным поставщиком разнообразной информации".

"Символично, что в 2017 году свое 80-летие отмечает ровесник Алтайского края – государственное краевое радио. Это авторитетное средство массовой информации обеспечивает наполнение эфира качественными программами, сохраняя богатство жанров и особую творческую атмосферу", - сказано в поздравлении.

Работникам радио глава региона пожелал "воплощения всех планов, крепкого здоровья, благополучия!".

Напомним, в России День радио отмечают 7 мая.

