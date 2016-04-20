Александр Карлин предложил усилить контроль за комендантским часом

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин и уполномоченная по правам ребёнка в региона Ольга Казанцева обсудили проблему безопасности на аттракционах. Об этом сообщает vesti22.tv.

По словам Казанцевой, в Алтайском крае просто ни на кого не возложена ответственность следить за безопасностью аттракционов. И скорее всего, как прозвучало во время встречи, надзорный контроль в этой сфере передадут государственной инспекции края. Усилить контроль губернатор предлагает и за соблюдением комендантского часа для несовершеннолетних.

Кроме этого, на совещании был поднят вопрос об усилении мер по исполнению комендантского часа. Поводом послужило недавнее ЧП в Барнаульском зоопарке. Особое внимание в этом вопросе должны уделять дружинники, но основная ответственность, конечно, лежит на родителях, считает глава региона.

"Не все ещё родители прониклись пониманием своей полной ответственности за соблюдение этого закона. Они почему-то его рассматривают, как рекомендательную норму, а не как обязательную для исполнения",- подчеркнул Александр Карлин.