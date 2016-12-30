Александр Карлин рассказал, как встретит Новый год. Видео

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Губернатор Алтайского края Александр Карлин встретит Новый год с родными и близкими людьми.

Об этом глава региона рассказал в рамках своего интервью журналистам ГТРК "Алтай". Отвечая на вопрос о том, как он будет отмечать праздник, Александр Карлин сказал: "В дружном семейном кругу, чего и вам всем советую".

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Напомним, что 30 декабря губернатор в своем блоге подвел итоги уходящего года, образно отметив, что в 2016-м удалось переплыть "реку с двойным названием "Кризисно-високосный год".