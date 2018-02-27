Александр Карлин занял первое место в рейтинге среди губернаторов Сибири

Фото: правительство Алтайского край

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" в рамках проекта "Национальный рейтинг" опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов России. Хронологические рамки рейтинга охватывают январь и февраль.

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Прочее Александр Карлин вошел в число лидеров национального рейтинга губернаторов

Губернатор Алтайского края Александр Карлин занял 22-е место, войдя в группу лидеров. Среди всех глав субъектов Сибирского федерального округа глава региона занял первое место. Отметим, что одни из последних мест заняли Александр Бердников, Виктор Зимин из Хакасии и Аман Тулеев из Кемерово.

Составители рейтинга отметили, что получить высокое место губернатору помогли морозы, которые регион пережил без серьезных аварий. Впрочем, об инциденте в селе Кусак ничего не говорится. Также эксперты отмечают, что Алтайский край продолжает жить без больших долгов и получит в этом году 500 миллионов на строительство детских садов.

"Подавляющим большинством голосов депутатов Заксобрания был одобрен его доклад о результатах работы в прошлом году. Основной вывод доклада, богато иллюстрированного данными статистики, заключался в том, что показатели Алтайского края были в 2017 году лучше, чем общероссийские, а дальнейшая работа властей всех уровней должна направляться на повышение уровня жизни населения", - сообщают исследователи.

При этом эксперты отмечают, что региону будет крайне сложно выполнить грядущее увеличение МРОТ до прожиточного минимума самостоятельно. В противном случае, по мнению некоторых экспертов, местным властям придётся брать кредиты и увеличивать задолженность.

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Прочее Александр Карлин улучшил позиции в национальном рейтинге губернаторов

"При этом Александр Карлин подчёркивает необходимость безусловного выполнения принятых федеральными законодателями решений. В частности, губернатор гарантировал, что постановление Конституционного суда, касающееся доплаты бюджетникам за районный коэффициент, будет в Алтайском крае воплощено в жизнь. Только это потребует дополнительно изыскать около 600 млн рублей. Определённый резонанс среди экспертов имел митинг в Рубцовске, собранный под лозунгами борьбы против повышения коммунальных платежей. Наибольший интерес представляет информация, что данная акция была инспирирована представителями новосибирских бизнес-структур, потерявших контроль над теплоэнергетическим комплексом третьего по размерам города Алтайского края", - добавляют эксперты.

Первое место в рейтинге занял Владимир Якушев из Тюменской области. За ним следуют Дмитрий Кобылкин из Ямало-Ненецкого АО, Алексей Дюмин из Тульской области.