Александра Карлина попросили сохранить финансирование клуба "АлтайБаскет"

Фото: управление по физической культуре и спорту

Болельщики барнаульского баскетбольного клуба "АлтайБаскет", который из-за недостаточности финансирования может сменить прописку рангом ниже и выступать в третьем дивизионе, обратились к губернатору Алтайского края Александру Карлину с просьбой сохранить финансирование клуба. Петиция неравнодушных любителей баскетбола опубликована на сайте change.org.

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Прочее "Алтайбаскет" стал бронзовым призером второго дивизиона Суперлиги

На прошлой неделе в Москве состоялся исполком Российской федерации баскетбола. На нем барнаульский "АлтайБаскет" был условно допущен к соревнованиям в статусе участника третьего дивизиона Суперлиги. Высока вероятность, что из-за недостаточности финансирования клуб и вовсе прекратит свое существование. Болельщики просят главу региона Александра Карлина сохранить финансирование, чтобы команда могла выступать на высоком уровне.

"В предыдущем сезоне клуб выступал в Суперлиге2, где занял третье место. За свою, хоть и недолгую, историю команда снискала любовь болельщиков. По уровню посещаемости входит в пятерку самых посещаемых в российском чемпионате. В команде выступают игроки из Алтайского края: Дмитрий Злобин, Евгений Горев, Артем Валов, Клим Мускулис, Сергей Лапин, Сергей Перегудов", – говорится в тексте петиции.

Болельщиков поддержал главный тренер команды Михаил Терехов.

Как сообщает "Алтайский спорт", от того, в каком турнире будет выступать "АлтайБаскет", напрямую зависит качество комплектования состава. Сейчас в расширенном списке главного тренера Михаила Терехова находятся 25 баскетболистов. Со многими из них существует лишь устная договорённость, действующие контракты с клубом имеют только семеро. При этом один из лидеров команды – Дмитрий Злобин – намерен попробовать свои силы в "Иркуте", выступающем в первом дивизионе Суперлиги.

"Нам сказали, что при определённом раскладе "АлтайБаскет" может сохранить прописку во втором дивизионе Суперлиги. Дело в том, что в третьем дивизионе осталась прежняя система проведения турнира, а во втором – поменялась, в нём предполагается участие лишь восьми команд, из которых четыре выйдут в плей-офф. По словам организаторов, им удобнее и проще сейчас заявить наш клуб в третий дивизион, а потом, если потребуется, перебросить в Суперлигу-2. Но сейчас главный для нас вопрос связан с деньгами. "АлтайБаскет" должен до конца августа предоставить РФБ финансовые гарантии, чтобы подтвердить своё участие. В настоящее время администрация края совместно с клубом активно пытается привлечь внебюджетные источники финансирования", – приводит издание слова Михаила Терехова.

В прошлом сезоне "АлтайБаскет" выступал во втором дивизионе Суперлиги. Команда завоевала там бронзовые медали.

"Уровень этих соревнований, конечно, невысок. По сути, это тот же турнир, с которого несколько лет назад начинал "АлтайБаскет". Но всё же это лучше, чем ничего. Мы не имеем права похоронить клуб вместе с его структурой. К тому же "АлтайБаскет" принимает большое участие в жизни детско-юношеской спортшколы, это тоже необходимо учитывать", – добавил главный тренер.