Алексей Смертин получил важнейший пост в РФС по международным отношениям

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Бывший капитан сборной России по футболу, барнаулец Алексей Смертин назначен на пост директора РФС по региональной политике и международным отношениям. Как сообщает пресс-служба союза, при этом он сохранит пост офицера по борьбе с дискриминацией.

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Как отметил сам Смертин, новое назначение для него - это вызов. В данной связи он планирует уделять повышенное внимание развитию не только профессионального футбола, но и массового, а также детско-юношеского. Соответственно два основных направления его деятельности будут связаны с региональной деятельностью РФС и международным отношениям для выстраивания отношений с ФИФА и УЕФА.

"За несколько последних лет мы провели огромную работу, связанную с подготовкой чемпионата мира в нашей стране. Теперь, после его окончания, очень важно грамотно и правильно распорядиться тем наследием, которое нам оставил этот грандиозный турнир. Международная федерация футбола (ФИФА) задала высокую планку с точки зрения организации соревнований, и, на мой взгляд, это может помочь поднять наши внутренние стандарты в этой части. Благодарю РФС за доверие и сделаю всё от себя зависящее, чтобы максимально эффективно отработать на этой ответственной должности", - заявил Смертин.

Данное назначение прокомментировал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

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"Российский футбольный союз продолжает работу, связанную с оптимизацией деятельности. Думаю, что нет смысла особо представлять Алексея Смертина, который был капитаном сборной России, долгое время выступал в сильнейших европейских клубах. У него есть опыт работы в региональной федерации футбола в Алтайском крае, а также в международной сфере, напомню, что он являлся одним из послов прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Всё это в комплексе и предопределило выбор в пользу его кандидатуры", - отметил он.

Алексей Смертин привозил Александра Алаева на турнир памяти своего отца, который проходил в Барнауле. Тогда временный глава РФС пообещал выделить средства на строительство круглогодичного футбольного манежа в городе. К слову, сам Алексей Смертин, несмотря на занятость, продолжает руководить федерацией футбола Алтайского края.