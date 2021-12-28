Алтай не вошёл в число регионов с самой высокой инвестиционной динамикой

В течение всего 2021 года Росстатом была зафиксирована самая высокая инвестиционная динамика не менее чем в 54 регионах. Алтайский край в список таких регионов не попал.

По данным портала "Региональная политика", рост инвестиций увеличился на 0,3% – с 7,3 до 7,6%. К лидерам по объёму инвестиций (более 500 млрд рублей за рассматриваемый период), таким как Москва и Подмосковье, примкнули Кострома, Севастополь, Хакасия, Чукотка и Магадан (от 20-40 млрд рублей и выше). В этих регионах объёмы инвестиций увеличились на 50%.

Мощный рост на 59,6% произошёл в Якутии, где инвестиции, напротив, очень велики и превышают 200 млрд рублей.

Динамика инвестиций в Республику Алтай с января по сентябрь 2021 года не превысила 90-100% (см. карту, – прим. редакции).

Аутсайдерами стали проблемные территории, в том числе отсталые республики: Калмыкия, Адыгея и Тува. Здесь объёмы инвестиций не превысили 20 млрд рублей.

Наиболее существенными потерями для результатов по стране в целом стало снижение инвестиций на 20-30% в таких регионах, как Калининградская область и Крым, Астраханская, Оренбургская и Тюменская области.

Неплохо себя чувствуют два локомотива из Восточной Сибири – Красноярский край и Иркутская область (рост на 24,7% и 12,8%), а на Дальнем Востоке догоняет указанных выше лидеров Амурская область, где инвестиции выросли на четверть.

Среди макрорегионов отличные результаты показал Дальний Восток: его подвели своей негативной динамикой только Сахалин и Камчатка, в то время как особенно порадовали ростом инвестиций Якутия и Амурская область, где объём инвестиций в связи с крупными сырьевыми и инфраструктурными проектами один из самых высоких по стране.

Эксперты отмечают, что этот год стал компенсирующим для провального 2020-го, когда годовая динамика инвестиций впервые за четыре последних года оказалась отрицательной.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в числе наиболее непривлекательных для инвестиций регионов.