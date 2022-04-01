«Алтай-Пригород» подвел итоги участия в нацпроекте «Производительность труда»

В компании «Алтай-Пригород» подвели итоги шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда». В мероприятии приняли участие сотрудники предприятия, а также представители Федерального и Регионального центров компетенций.

«Алтай-Пригород» осуществляет пригородные пассажирские перевозки на территории семи городов и 16 районов края с 2003 года. Его услугами пользуются свыше 50% населения. Важнейшей задачей компании является сохранение доступности железнодорожного транспорта для всех социальных слоёв населения.

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства выбран процесс подготовки вагонов и предоставление услуг в пригородных скорых поездах.

Совместно с экспертами ФЦК рабочая группа предприятия проанализировала текущее состояние потока, выявила места, где происходят основные потери. Участники рабочей группы разработали план мероприятий по решению выявленных проблем и приступили к их решению.

В результате всего за шесть месяцев предприятие на пилотном потоке снизило время протекания процесса с 8 до 6,4 часа (на 25%), сократило незавершённое производство с 617 тысяч рублей до 477 тысяч рублей (на 23%), и повысило выручку с 16,8 до 19,2 рубля/пассажир (на 14%).

Как отметил руководитель проекта ФЦК Илья Семёнов, национальный проект «направлен на повышение добавленной стоимости продукта, будь то услуга или готовое изделие».

Руководитель проектного офиса Алена Виганд на совещании обозначила достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года.

«Проект помог нам выявить наши возможности и скрытые резервы. Сотрудники повысили свои профессиональные компетенции и расширили возможности для карьерного роста. Впереди тиражирование полученного опыта на всех потоках предприятий», — сказала Виганд.

Генеральный директор предприятия Владимир Устинов оценил эффективную работу экспертов ФЦК и рабочей группы, рассказал о влиянии достигнутых показателей производительности труда на развитие компании в условиях нынешней ситуации, о необходимости постоянного развития производственной системы и заинтересованности руководства компании в поддержании изменений и улучшений в пассажироперевозках.

«В первую очередь, проект направлен на оптимизацию производственных процессов — чтобы они стали эффективнее, быстрее, проще и дешевле. В целом изменения затронули все направления деятельности предприятия: в производстве, управлении затратами, управлении персоналом, управлении запасами, в логистике, обслуживании пассажиров и др. В идеале культура непрерывных улучшений должна стать культурой нашей компании», — отметил генеральный директор АО «Алтай-Пригород» Владимир Устинов.

За результативную работу наградили активных участников рабочей группы.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.