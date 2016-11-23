"АлтайБаскет" набрал в матче против "Уралмаша" всего 43 очка

Фото: "Алтайский спорт"

"АлтайБаскет" в рамках очередного тура Суперлиги-3 потерпел сокрушительное поражение на выезде от "Уралмаша". Игра завершилась со счетом 71-43 в пользу хозяев.

Подопечные Михаила Терехова показали низкий процент реализации в этом матче. Днем ранее "АлтайБаскет" также уступил "Уралмашу" со счетом 69-68.

Отметим, что выездные игры в этом сезоне барнаульская команда проводит крайне неудачно. Из Тобольска и Екатеринбурга она увозит одну победу из четырёх возможных.

Следующие матчи "АлтайБаскет" проведёт 3-4 декабря в Барнауле против тульского "Арсенала".