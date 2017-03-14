"АлтайБаскет" начнет 14 марта борьбу в плей-офф против "Нефтехимика"

Фото: "АлтайБаскет"

Первые игры плей-офф чемпионата по баскетболу "Суперлиги-3" пройдут 14 и 15 марта в Барнауле, где "АлтайБаскет" сразится против тобольского "Нефтехимика". Игры пройдут в 19.00 в спорткомплексе "Победа".

Отметим, что в регулярном чемпионате команды встречались между собой четырежды, и в трех случаях барнаульцы были сильней. Команда Михаила Терехова закончила регулярный чемпионат на более высоком месте, поэтому имеет преимущество своей площадки. Первые два матча проходят в Барнауле. Третий и четвертый, если этого потребуется, пройдет на площадке команды, занявшей более низкое место в регулярном первенстве.

По итогам чемпионата, в 28 играх "АлтайБаскет" набрал 45 очков, команда на третьей строчке турнирной таблицы.