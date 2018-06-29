"Алтайэнергосбыт" грозит передать долги абонентов в бюро кредитных историй

Гарантирующий поставщик электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" может передать информацию о долгах 4,1 тысячи своих клиентов в бюро кредитных историй. Это может стать преградой для дальнейшего получения кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На 1 июня в Алтайском крае у сбытовой компании 3,7 тысячи должников, еще 400 в Республике Алтай.

Передача данных в бюро кредитных историй разрешена федеральным законом. Это касается долгов, которые не погашены в течение 10 дней после вступления решения суда о взыскании. Согласие должника на передачу такой информации не требуется.

"Вследствие чего должники за электроэнергию могут столкнуться с трудностями в получении кредитов, например, более высокой ставкой или полным отказом в его выдаче. С помощью единой базы неплательщиков банки проверяют наличие у потенциальных заёмщиков долгов по оплате коммунальных услуг, устанавливая таким образом их благонадежность", - уточнили в компании.

Долг может испортить кредитную историю клиента.

Всего у АО "Алтайэнергосбыт" более 13,4 тыс. потребителей - юридических лиц и более 442,3 тыс. потребителей - физических лиц. По итогам 2017 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт*ч.