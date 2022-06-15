Своя столовая и круглосуточная охрана: в Барнауле сдают помещения для офисов и складов

В Барнауле сдают помещения для офисов или мелкооптовых тёплых складов. Для этого выделено трёхэтажное здание на огороженной территории по ул. Н. Ярных, 6, с отдельным въездом и собственной столовой.

Офисы будут расположены на втором и третьем этажах. Площадь кабинетов — от 13 до 30 кв. м. Стоимость аренды составит от 450 руб. за кв. метр (в т.ч. НДС).

Складские тёплые помещения на первом этаже будут стоить от 300 руб. за кв. метр (в т.ч. НДС). Площадь — от 16 до 40 кв. метров. Некоторые имеют собственный выход во двор для погрузки. Столовая также будет работать на первом этаже.

Помещения в полуподвальном этаже 200 кв. метров — от 250 руб. за кв. метр (в т.ч. НДС).

В стоимость аренды включены отопление, электро- и водоснабжение, охрана помещений и территории, видеонаблюдение. Отдельно нужно будет оплачивать только услуги связи и интернет.

Чтобы узнать подробности, обращайтесь по телефону +79132226140.