"Алтайкрайэнерго" о преимуществах безналичной оплаты электроэнергии

В современном мире все чаще звучат заявления о необходимости решительного отказа от наличных денег в экономике и повсеместного замещения их безналичными платежами. Такой расчет, например, наиболее популярен в Дании: жители страны оплачивают кредитными картами не только крупные покупки, но и совсем небольшие. Центральный Банк Швеции в конце прошлого года не исключил варианта полного отказа страны от бумажных купюр и замены всех расчетов на электронные.

Министерство финансов России уже несколько лет предлагает идею массового перехода населения на безналичные платежи. Подробный законопроект ведомство подготовило еще в 2013 году. Такая мера будет способствовать "обелению" экономики и росту доли налогов в бюджете.

Соответствуя современным тенденциям экономики, компания "Алтайкрайэнерго" модернизирует способы оплаты потребления электрической энергии. В этих целях компания уже заметно сократила пункты приема наличности. Потребители могут произвести оплату электричества с помощью банковских карт в офисах обслуживания, в сервисе "Личный кабинет" на корпоративном сайте АО "Алтайкрайэнерго", в сервисе "Сбербанк Онлайн" и через отделения и устройства самообслуживания ПАО Сбербанк. Необходимо отметить, что в случае отсутствия у потребителя возможности доступа к сети Интернет, в некоторых населенных пунктах районов Алтайского края в рамках краевого проекта "Электронная деревня" установлены компьютеры в зданиях местных администраций и иных публичных местах для общественного доступа.

"Создание единого информационного пространства в электроэнергетической отрасли обусловлено непрерывностью процессов цифровизации современного общества. К его преимуществам в первую очередь относится создание прозрачной системы оплаты любого вида услуг. Сложно переоценить удобство оплаты потребления электроэнергии посредством интернет-возможностей и безналичного расчета для потребителей. Во-первых, это экономия сил и времени в длинных очередях у кассового аппарата, все можно сделать, не выходя из собственного дома. Во-вторых, контроль расходов, так как отпадает необходимость хранить кассовые чеки. В-третьих, это возможность быстрой оплаты и проверки поступления средств на расчетный счет компании. Ко всему прочему, наша компания значительно уменьшила расходы, связанные с транспортировкой наличности, ее проверкой и хранением, исключив при этом участие "третьих лиц", что, в свою очередь, отражается на тарификации и ценообразовании при обслуживании наших потребителей. Одним из критериев клиентоориентированного подхода компании "Алтайкрайэнерго" является комбинация качества обслуживания потребителей и удобства оплаты потребления электроэнергии. Ритм жизни современного человека повышается с каждым днем, поэтому экономия времени откроет больше новых возможностей", - прокомментировал генеральный директор АО "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб.

"Алтайкрайэнерго" – одна из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 313 тысячам физических лиц. Девять филиалов обслуживают более восьми тысяч километров кабельных и воздушных линий, более трех тысяч трансформаторных подстанций в 97 городах и населенных пунктах Алтайского края.

АО "Алтайкрайэнерго":

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