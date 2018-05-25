"Алтайкрайэнерго" отмечает праздник: 53 года на службе региону

Сохраняя традиции, передавая опыт из поколения в поколение, компания "Алтайкрайэнерго" осваивает и внедряет инновационные технологии в энергетике, IT-сфере и управлении производством, во многом задавая тенденции развития отрасли в регионе.

"Обеспечивая стабильное энергоснабжение сотен тысяч потребителей в Алтайском крае, мы каждый день работаем над повышением надежности, доступности электроснабжения и клиентоориентированности! Главная ценность "Алтайкрайэнерго" - это наши люди! Целеустремленные, компетентные, преданные своему делу", - отмечает генеральный директор компании Сергей Приб.

Достижения "Алтайкрайэнерго" и его сотрудников неоднократно отмечены наградами Министерства энергетики РФ, Правительства Алтайского края, Алтайской торгово-промышленной палаты. Кроме того, прошедший год ознаменовался для коллектива не только трудовыми, но и спортивными достижениями: команда "Алтайкрайэнерго" заняла третье место в командном зачете VII спартакиады энергетиков Алтая, а футболисты одержали сенсационную победу в Кубке АКАМФ по летнему мини-футболу.

"В этот знаменательный день хочу поблагодарить всех коллег за добросовестный труд, за самоотдачу, за честность! Желаю вам удачи, реализации всех планов, гармонии во всем! Уверен, что радость от успехов в профессии, от решения сложных производственных задач вдохновит вас на покорение новых вершин в разных сферах нашей жизни: в работе, в спорте и творчестве! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!" - поздравил сотрудников компании Сергей Приб.

"Алтайкрайэнерго"

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