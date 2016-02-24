"Алтайлес" рекомендует возводить экологичные дома из клееного бруса

Приближается новый строительный сезон. Загородный дом из клееного бруса – отличный вариант вложения денежных средств. Кроме того, это долгосрочная инвестиция, ведь срок службы деревянного дома, произведенного по современным технологиям, составляет более 100 лет.

Важное преимущество дома из клееного бруса – его высокие эстетические характеристики и возможность экономии на внутренней, а также внешней отделке. Она попросту не требуется и заключается только в нанесении лакокрасочного покрытия. Для сравнения: при строительстве частного дома более 30% затрат приходятся как раз на отделку стен изнутри и снаружи.

Посмотреть, как выглядит экстерьер и интерьер дома из клееного бруса в стиле деревенского шале

Компания "Алтайлес" предоставляет возможность экономить не только деньги, но и время. Срок изготовления домокомплекта на заводе – три месяца*. То есть, заказывая проект весной, осенью можно смело праздновать новоселье. Клееный брус практически не дает усадки, поэтому сразу после сборки домокомплекта на фундаменте самое время приступать к остальной работе – устройству кровли, установке окон, дверей и др.

Посмотреть, как молодая семья обзавелась загородным домом из клееного бруса всего за полгода

В последние годы тренд на использование экологичных материалов усилился. Люди все больше заботятся о здоровье и качестве жизни, поэтому предпочитают натуральные материалы в строительстве.

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Посмотреть интерьеры загородных домов из клееного бруса от компании "Алтайлес"

*Сроки изготовления проекта рассчитываются индивидуально и могут быть изменены