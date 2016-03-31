Алтайская мука отправилась в Таиланд

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Компания "Алтайские мельницы" в начале марта 2016 года отправила пробную партию местной муки в Таиланд. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

В ведомстве отмечают, что стороны долго согласовывали качество продукта, договаривались о его упаковке, маркировке, обговаривали контракт. В конце 2015 года в Таиланд прибыли образцы муки, которые одобрил покупатель.

Муку, которую экспортировали в Таиланд, произвели на Табунском элеваторе. Руководство компании надеется на долгосрочное сотрудничество с крупным азиатским заказчиком.

В Алтайском крае за год (с 2014-го по 2015-й) экспорт муки увеличился на 60,8%, растительного масла – на 51,7%, комбикормов и кормосмесей – в 5,4 раза, макаронных изделий – на 13,4%.