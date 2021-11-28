Алтайская полиция песней и клипом поздравила с Днём матери

Творческий коллектив МВД России по Алтайскому краю снял видеооткрытку ко Дню матери, сообщает пресс-служба ведомства. В видеоклипе сотрудница полиции поёт о любви к матери.

Певица извиняется перед мамой, что у неё нет времени для встреч. Также она поёт, что только мама может дать ответ на любой вопрос, если в сердце пустота. В клипе можно увидеть фотографии алтайских полицейских вместе с родителями.

Ранее amic.ru рассказывал, как отмечают День матери в России и как лучше всего поздравить маму.