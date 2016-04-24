Алтайская полиция задержала мужчину, хранившего марихуану дома

Фото: pixabay.com

Полицейские задержали 64-летнего жителя Тюменцевского района по подозрению в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Правоохранители нашли 300 граммов марихуаны, а также больше одного грамма гашишного масла в гараже жителя поселка Свободный. Кроме этого, у него изъяли посуду для приготовления наркотиков и приспособления, чтобы их употреблять.

Мужчина рассказал, что дикорастущую коноплю он собрал в окрестностях населённого пункта для собственного потребления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.