Алтайская прокуратура добилась обеспечения жильем четырех сирот
Прокуратура добилась восстановления жилищных прав сирот в Алтайском крае
31 мая 2017, 11:05
Фото: g2000.pro
Прокуратура добилась обеспечения жильем четырех детей-сирот в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по региону, в ведомство обратились четверо сирот из Рубцовска, которые с 2013 года состояли на учете в Главном управлении строительства, транспорта, ЖКХ как нуждающиеся в жилье.
Прокурор Рубцовска направил в городской суд четыре исковых заявления с требованием устранить нарушение прав, и суд полностью их удовлетворил. На данный момент молодые люди получили квартиры в Рубцовске по договору найма.
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