Алтайская прокуратура организовала горячую линию по вопросам питания в школах

Прокуратура Алтайского края организовала круглосуточную горячую линию по вопросам обеспечения учеников школ горячим питанием, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь родители могут сообщить о фактах нарушения законодательства при организации питания в школах:

по номеру 200-618 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 16:45;

по номеру 8-903-947-61-57 с 18:00 до 9:00 по будням, а также в выходные, нерабочие и праздничные дни.

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Прочее Власти Алтайского края ответили на критику Геннадия Онищенко

Напомним, что ранее Геннадий Онищенко жестко раскритиковал организацию детского питания в Алтайском крае. В числе претензий были жалобы родителей на отсутствие в меню детей мяса и "полный износ оборудования в 700 из 1025 школ".

Позднее начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина прокомментировала критику.

По ее словам, на сегодняшний день абсолютно все образовательные организации Алтайского края имеют возможность предоставить бесплатное горячее питание для детей 1-4 классов, а также горячее питание для школьников среднего и старшего звена.