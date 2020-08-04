Алтайская промышленность смогла избежать больших потерь на фоне коронавируса

Региональное Минэкономразвития отмечает положительную динамику основных секторов алтайской промышленности в первом полугодии 2020. Об этом сообщает официальный сайт края.

В ведомстве отметили, что больших потерь на фоне коронавируса удалось избежать благодаря бесперебойной работе предприятий.

"По итогам января – июня 2020 года в добывающей промышленности индекс составил 120,9%, в обрабатывающей промышленности – 100,7% (по России – 97,7%). При этом объемы производства пищевой и перерабатывающей промышленности выросли на 7,5% (по России – на 6,5%). В целом индекс промышленного производства зафиксирован на уровне 99,5% (замедление падения ИПП на 0,6 процентного пункта по отношению к январю – маю 2020 года). Это в большей степени обусловлено снижением выпуска в сфере тепло- и электроэнергетики (ИПП – 84,7%)", – говорится в сообщении.

Стабильно работают крупные предприятия, увеличился объем деревообработки, производства в сельхозмашиностроении и изготовлении строительной продукции. Объемы выпуска пищевой и перерабатывающей промышленности выросли на 7,5%, а производства напитков – на 7,9%, в сфере сельского хозяйства – на 2,5%.