Алтайская семья, победившая в конкурсе "Семья года", получит в Москве награду

Многодетная семья из Ключевского района Алтайского края, признанная лучшей в номинации "Молодая семья", примет участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса "Семья года – 2019", которая состоится 30 октября в Москве, сообщается на официальном сайте региона.

"Это семья, поддерживающая трудовые традиции рода, у них свое крестьянское хозяйство. Семья активная, талантливая, спортивная. Круг их интересов разнообразен. Мама – депутат местного сельсовета, ведет работу по благоустройству села, участвует в художественной самодеятельности. Папа занимается сельским хозяйством, развивает спорт в родном селе. Дети успешно учатся в школе, участвуют в олимпиадах, занимаются спортом и помогают родителям", – рассказали в Минсоцзащиты края.

Новости

Прочее Алтайская семья выиграла во Всероссийском конкурсе "Семья года"

Виолетта и Евгений Белан воспитывают троих сыновей. Женщина отмечает, что участие в церемонии очень волнительно для всей семьи.

"Интересно познакомиться с семьями-победителями из других регионов страны. У нас вся информация, связанная с конкурсом, вызывает интерес. Для детей это первый в жизни полет на самолете. В Москве планируем показать им цирк, зоопарк и Останкинскую телебашню", – рассказала Виолетта.

Торжественная церемония награждения семей-победителей пройдет в Государственном Кремлевском дворце. В ней примут участие представители федеральных министерств и ведомств, некоммерческих организаций, ведущие российские эксперты в сфере семьи, а также известные артисты. Для участников организуют экскурсии по столице и семейный праздник-знакомство. По итогам всероссийского конкурса будет издана Национальная книга-летопись, которая объединит информацию обо всех его участниках.

Напомним, информация о том, что семья Белан победила во Всероссийском конкурсе "Семья года" в номинации "Молодая семья" появилась еще в августе.

В 2013 году многодетная семья принимала участие в зимней Олимпиаде сельских спортсменов Алтая, где заняла первое место в семейных стартах с мальчиком.

Представители Алтайского края уже побеждали в конкурсе "Семья года". Так, в 2016 году в номинации "Молодая семья" победили Щербановы из Кулундинского района. В 2017 победа досталась камнерезам Поспеловым из Курьинского района (номинация "Семья – хранитель традиций"), в 2018-м – Унгер из Табунского района ("Многодетная семья").