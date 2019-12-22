Алтайская спортсменка стала призером Кубка России по сноуборду

Воспитанница школы олимпийского резерва "Горные лыжи" Дарья Фадеева заняла второе место в параллельном слаломе на четвертом этапе Кубка России по сноуборду, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта прошли в Кемеровской области на территории горнолыжного комплекса "Туманная". Помимо спортсменов из России в состязаниях участвовали представители Японии и Казахстана.

В женском зачете золото завоевала Елизавета Шульгина из Красноярска, спортсменка из Белокурихи Дарья Фадеева стала второй и продолжает претендовать на место в четверке лучших в общем зачете. Замкнула тройку лидеров Виктория Черникова из Кемеровской области.