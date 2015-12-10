Алтайская спортсменка выступит на чемпионате Европы по карате на Кипре

Каратистка из Алтайского края Татьяна Опарина выступит на чемпионате Европы WKF среди молодежи, который пройдет с 4 по 7 февраля на Кипре, сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту.



Путевку на соревнования Опарина выиграла в Тольятти, где 5-6 декабря проходили Всероссийские соревнования по карате "Надежды России". Всего в них участвовало более 600 спортсменов из 48 российских регионов в возрасте от 14 до 20 лет.



Фото: "Алтайспорт"

Отмечается, что спортсменка из Ребрихи выступала в весе более 68 кг в возрастной категории от 18 до 20 лет. В финале девушка победила Ирину Попову из Кемеровской области и завоевала золото в разделе "кумитэ" (контактные поединки).

