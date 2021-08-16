Алтайская студентка прогулялась по Томску в одном нижнем белье

21-летняя уроженка Алтайского края Анастасия Карпова прогулялась по ночному Томску в одном нижнем белье, сообщает "КП – Томск". Свой внешний вид девушка объясняет фотофлешмобом, посвящённом проблеме насилия над женщинами из-за их внешнего вида.

Анастасия Карпова родилась в Алтайском крае, но сейчас учится в Томске. Девушка ведёт свой блог, в котором рассказывает об английском языке, а также поднимает темы гендерного неравенства.

Фотосессия не призывает женщин ходить по улицам в белье, объясняет студентка в посте под откровенными фото, – это художественное преувеличение. Проект не решит проблемы насилия в глобальном смысле, но даст возможность привлечь к этой теме больше внимания, отметила девушка.

"Даже если я одета так – меня нельзя насиловать. Я человек, а не кусок мяса, чтобы привыкать к тому, что со мной могут обращаться как хотят. Я имею право одеваться, как мне нравится, ходить, где и когда мне хочется. Я имею право на чувство безопасности при этом. Я имею право жить. Уважайте чужие границы, принимайте тот факт, что все люди разные, цените человеческую жизнь и не совершайте насильственных действий в отношении других. Этому нет оправданий. Будьте людьми", – призывает Анастасия в своём Instagram.

Примечательно, что после того как фото девушки разместили в городских пабликах Томска, на студентку обрушились негативные комментарии. Кто-то написал на Анастасию жалобу в вуз.

"Этот аноним в своём сообщении указал, что также написал на меня заявление в УМВД, но пока оттуда никаких сообщений мне не приходило. Сейчас мы с моим правозащитником выясняем все подробности ситуации", – добавила девушка.