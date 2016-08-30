Алтайские аграрии намолотили 2,55 млн тонн зерна

Фото: Amic.ru

Аграрии Алтайского края, по данным на понедельник, 29 августа, намолотили 2 млн 550 тыс. тонн зерна, сообщили в Главном управлении сельского хозяйства.

Зерно и зернобобовые культуры в регионе обмолочены с 39% площадей.

Почти завершена уборка зернофуражных культур, а вот обмолот яровой пшеницы только начинается.

По данным на 25 августа, заготовлено более 1 млн 800 тыс. тонн кормов.

Читайте также: Урожай зерна в России может составить рекордные 112 миллионов тон — эксперт