Алтайские аграрии намолотили 2,55 млн тонн зерна
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 39% площадей
30 августа 2016, 10:57
Фото: Amic.ru
Аграрии Алтайского края, по данным на понедельник, 29 августа, намолотили 2 млн 550 тыс. тонн зерна, сообщили в Главном управлении сельского хозяйства.
Зерно и зернобобовые культуры в регионе обмолочены с 39% площадей.
Почти завершена уборка зернофуражных культур, а вот обмолот яровой пшеницы только начинается.
По данным на 25 августа, заготовлено более 1 млн 800 тыс. тонн кормов.
Читайте также: Урожай зерна в России может составить рекордные 112 миллионов тон — эксперт
Комментарии
Новости партнеров