Алтайские аграрии получат компенсацию на покупку элитных семян

Аграриям, закупившим элитные семена для будущей посевной, помогут перекрыть часть затрат. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.





Как отмечают в ведомстве, господдержку фермеры могут получить до конца года. Всего на эти цели планируют направить более 65 млн рублей из федерального бюджета. Документы на получение господдержки принимают до 10 декабря. Субсидируется приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, районированных по Западной Сибири.