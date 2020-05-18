Алтайские браконьеры сачком наловили цист рачка артемии на семь миллионов рублей

Михайловский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу о незаконном вылове цист рачка артемии. Злоумышленники сачком наловили более 10 тонн биологического ресурса, пишет региональная прокуратура.

Весь улов браконьеры упаковали в 200 мешков. Сумма нанесенного ущерба составила семь миллионов рублей. Злоумышленниками оказались трое местных жителей. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий незаконно добытые биологические ресурсы изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Согласно заключению Алтайского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии циста артемии сохранила свою жизнеспособность.

Суд назначил злоумышленникам наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а цисты рачка артемии вернутся в естественную среду обитания.