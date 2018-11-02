Алтайские бюджетники пожаловались депутату Госдумы на сокращение зарплат

Сотрудники МБОУ "Михайловской СОШ" Бурлинского района Алтайского края направили коллективную жалобу о сокращении заработной платы депутату Госдумы от региона, главе алтайских справедливороссов Александру Терентьеву. Подробности сообщает пресс-служба партии.

"Во всех СМИ говорится об увеличении МРОТ, заработные платы растут, а у нас происходит все наоборот. У нас весь технический персонал перевели на 0,75 ставки, а с 1 ноября ставят в известность о сокращении до 0,5 ставки при тех же объемах работы (...). Как можно прожить на шесть тысяч рублей в месяц?" — сказано в обращении. Авторы уточняют, что, несмотря на сокращение ставки, объем работы никто не сокращает.

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Александр Терентьев направил запрос заместителю председателя правительства Алтайского края.

"Полагаю, что манипуляции со ставками сельских бюджетников не только дискредитируют приоритетную национальную задачу по повышению доходов граждан, поставленную Президентом РФ, но и являются циничными по отношению к людям", — прокомментировал депутат Госдумы. Он намерен инициировать прокурорские проверки, если потребуется.

Подобные обращения ранее поступали ему от учителей в Солтонском районе, сотрудников детского сада в Хабарском районе, санитарок Барнаульской РТП, работников дома культуры в Крутихинском районе, бюджетников в Немецком национальном районе.