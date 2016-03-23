Алтайские чиновники проиграли соседям по уровню заработной платы

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Росстат опубликовал зарплаты сибирских чиновников по показателям за 2015 год. Алтайские чиновники, согласно информации, оказались самыми бедным по Сибири и при этом их зарплата в полтора раз выше средней по региону.

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Прочее Зарплата в Алтайском крае у чиновников оказалась самой скромной в Сибири

Как сообщает Росстат, в половине регионов СФО чиновники зарабатывают выше среднего показателя. По данным Росстата, больше всего в Сибири зарабатывают региональные чиновники. Их средняя зарплата больше 45 тысяч в месяц. Больше всех получают в Томске — 56,5 тысяч рублей. Меньше всех получают в Алтайском крае и республике Алтай — 36-38 тысяч рублей в месяц.

Федеральные чиновники в среднем по Сибирскому округу зарабатывают около 38 тысяч. Скромнее всех заработная плата у чиновников муниципалитетов — в среднем 32 тысячи рублей. В Иркутской и Томской областях чиновники превысили средний показатель до 46 тысяч. Самые низкие зарплаты местных госслужащих в Алтайском крае и Кемеровской области.

Отметим, что средняя заработная плата в 2015 году в Алтайском крае составила 18-19 тысяч. По этому показателю регион стабильно занимает последнее место по Сибири на протяжении последних лет.