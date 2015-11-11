Алтайские дальнобойщики устроили забастовку на трассе М-52. Фото

Грузоперевозчики Алтайского края в эти минуты принимают участие во всероссийской акции протеста. Более 60 грузовых автомобилей остановились на обочине трассы М-52 напротив придорожного комплекса "Маяк" с включенными аварийными огнями. Поводом для этого мероприятия послужило введение платы за проезд грузовых машин весом более 12 тонн по федеральным дорогам с 15 ноября.



Водителей таких авто обязали платить 3,73 рубля за каждый километр. Таким образом правительство планирует возмещать компенсацию за ремонт дорог, которые разбивают большегрузы.



Акция продлится до 12 часов. В настоящее время ведется сбор подписей тех, кто не согласен с нововведением. Под документом подписались уже более 100 человек.





Фото: ИА Амител

Однако перевозчики сообщили, что программа еще "сырая" и вызывает много вопросов. Как пояснил ИА "Амител" один из участников протестной акции в Барнауле предприниматель Юрий Бетеньков, сейчас необходимо запустить эту программу в тестовом режиме, так как пока система не готова технически.



"Километраж должен измеряться трекерами, но сейчас их в Алтайском крае никому не выдают. Как сообщили в уполномоченной компании "Платон", их будут выдавать только в 2016 году. А пока нас заставляют ездить по маршрутным картам. Мы будем по этой карте платить деньги. А если маршрут движения изменился во время пути, что тогда? Наше первое требование — ввести тестовый режим системы минимум на шесть месяцев", - сообщил Юрий Бетеньков.





Фото: ИА Амител

Собеседник агентства пояснил также, что оплата в 3,73 рубля очень высока. Второе требование - снизить ее размер до обоснованного и проверенного Общественной палатой при Государственной думе РФ и Минэкономразвития. Бетеньков напомнил, что с перевозчиками всегда рассчитываются по факту выполнения работ. В связи с этим грузоперевозчикам неясно, почему им производить оплату придется вперед. Третий пункт требований - ввести постоплату перевозки. Это позволит не привлекать индивидуальным предпринимателям дополнительные оборотные средства и, как следствие, не допустить удорожание перевозки.



"Четвертым требованием является обеспечение всех машин трекерами для снятия показаний в автоматическом режиме. И только при их наличии будет логично платить. Проехал — заплатил, не едешь — не платишь. Пятое требование – штрафы не должны превышать 50 тысяч рублей. Сейчас в КоАП штраф увеличен до миллиона рублей. Эта цифра является просто неподъемной для нашего бизнеса. Допустим, из-за снегопада водитель изменил маршрут движения. Его остановит сотрудник ГИДД и выпишет штраф в миллион рублей за то, что этот участок дороги, по которому он объезжает, не вписан в дорожную карту", - заключил индивидуальный предприниматель.





Фото: ИА Амител

Как отмечают эксперты в сфере логистики, эти меры сильно ударят и по карману простых потребителей. Стоимость прохождения километра транспортным средством - порядка 40-50 рублей, поэтому 3,73 рубля - это порядка 10% подорожания транспортных услуг.



По прогнозам экономистов, на сборах с большегрузов бюджет заработает больше 50 млрд рублей за год. Эти деньги пойдут на ремонт дорог.



