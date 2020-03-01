Алтайские депутаты отменили себе компенсации. Но добавили оплачиваемых помощников

С 1 апреля 2020 года депутатам Алтайского краевого Заксобрания перестанут выплачивать ежемесячную компенсацию до 32 тысяч рублей. Зато они получили право нанять на оплачиваемую из бюджета работу трех помощников вместо одного. Такое решение народные избранники приняли на сессии АКЗС 27 февраля.

Что это была за компенсация?

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Вопрос дня За что депутаты парламента Алтайского края будут получать ежемесячную компенсацию?

Выплаты максимум в 32 тысячи рублей депутаты получали в счет расходов на осуществление своих полномочий. Это был конкретный перечень: аренда помещений для встреч с избирателями, помещение для приемной, мобильная связь, интернет, почтовые расходы, сувениры и подарки для избирателей, оплата проживания депутата (для иногородних во время приезда в АКЗС), проезд в транспорте, бензин для авто в служебных поездках, работа помощников в округах.

С 1 января 2020 года народные избранники получали эту выплату постфактум, только после предоставления всех чеков. За сколько отчитался (даже если это меньше 32 тысяч) – столько и получишь.

До 2020 года компенсация была одинаковой для всех, давали ее в начале месяца и строгого отчета не спрашивали. Потому и отменили: прокуратура посчитала, что это уже не просто компенсация, а настоящая заработная плата. Вдруг депутат вообще не тратил денег на свои полномочия? А из бюджета-то все равно получал.

А почему отменили?

Официально – из-за громоздкости системы.

"Мы поработали по новой системе первый квартал этого года и поняли, что она действенная, но очень громоздкая в плане предоставления отчетности. Все фракции единогласно решили отказаться", – прокомментировал журналистам председатель АКЗС Александр Романенко.

За отмену выступили единогласно – 61 депутат, присутствовавший на сессии, проголосовал за.

Но на помощников будут давать больше

Раньше депутат имел право нанимать на оплачиваемую работу только одного помощника. Теперь – от одного до трех. И сколько именно кому платить – тоже будет решать депутат. Главное, в общей сумме не более 58 тысяч в месяц.

"У депутатов по несколько районов, это даст возможность им полнее исполнять свои полномочия", – пояснил Александр Романенко.

Кроме того, иногородние народные избранники, которым пришлось приехать в Барнаул для участия в сессии, заседания комитета, комиссии, фракции будут получать возмещение расходов на проживание в гостинице (не дороже одноместного номера).