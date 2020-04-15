Алтайские депутаты призывают бизнесменов помочь медикам в борьбе с COVID-19

Депутаты "Единой России" окажут помощь медработникам и учреждениям здравоохранения. Они за свой счет приобретают респираторы и маски, защитные костюмы и обеззараживающие средства. И призывают к этому алтайских бизнесменов или тех, у кого есть такая возможность, сообщает пресс-служба партии.

"Руководство Минздрава края и медучреждений делают все возможное и необходимое, чтобы обеспечить средствами защиты и лекарствами, другими расходными материалами. Но темпы, которыми может распространяться инфекция, а также необходимость ускорить выявление больных и их лечение показывают важность допоснащения", – пояснил председатель Совета руководителей фракций "Единой России" региона Сергей Приб.

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ЕР также обратится к депутатам разных уровней и предприятиям региона с просьбой поддержать семьи врачей, которые задействованы в лечении больных коронавирусом, а также больниц. Партия призывает присоединиться и коллег из других политических объединений.

А из единороссов средства защиты купили и направили в больницы и волонтерам депутаты Госдумы Наталья Кувшинова, Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, а также депутаты АКЗС Вадим Смагин и Дмитрий Аганов.

"На медиках сейчас лежит, возможно, самая большая нагрузка за последнее время – чем более высокими темпами будет происходить выявление зараженных и лечение больных, тем быстрее удастся побороть инфекцию, – добавил доктор медицинских наук, профессор, председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

Помочь можно передав средства защиты и медикаменты в реготделение ЕР, оттуда их с помощью Минздрава развезут по больницам. Также возможно перечислить деньги в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.

Реквизиты для перечисления средств:

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития

656038, г. Барнаул, проспект Комсомольский, 118

ОГРН 1022200526644

ИНН 2225056528

КПП 222401001

р/с 40703810800000415001

в "СИБСОЦБАНК" ООО г. Барнаул

к/с 30101810800000000745

БИК 040173745

Назначение платежа "Добровольное пожертвование на оказание помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции".