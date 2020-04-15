Алтайские депутаты призывают бизнесменов помочь медикам в борьбе с COVID-19
Некоторые народные избранники и сами покупают для больниц антисептики и средства защиты от коронавируса
Депутаты "Единой России" окажут помощь медработникам и учреждениям здравоохранения. Они за свой счет приобретают респираторы и маски, защитные костюмы и обеззараживающие средства. И призывают к этому алтайских бизнесменов или тех, у кого есть такая возможность, сообщает пресс-служба партии.
"Руководство Минздрава края и медучреждений делают все возможное и необходимое, чтобы обеспечить средствами защиты и лекарствами, другими расходными материалами. Но темпы, которыми может распространяться инфекция, а также необходимость ускорить выявление больных и их лечение показывают важность допоснащения", – пояснил председатель Совета руководителей фракций "Единой России" региона Сергей Приб.
ЕР также обратится к депутатам разных уровней и предприятиям региона с просьбой поддержать семьи врачей, которые задействованы в лечении больных коронавирусом, а также больниц. Партия призывает присоединиться и коллег из других политических объединений.
А из единороссов средства защиты купили и направили в больницы и волонтерам депутаты Госдумы Наталья Кувшинова, Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, а также депутаты АКЗС Вадим Смагин и Дмитрий Аганов.
"На медиках сейчас лежит, возможно, самая большая нагрузка за последнее время – чем более высокими темпами будет происходить выявление зараженных и лечение больных, тем быстрее удастся побороть инфекцию, – добавил доктор медицинских наук, профессор, председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.
Помочь можно передав средства защиты и медикаменты в реготделение ЕР, оттуда их с помощью Минздрава развезут по больницам. Также возможно перечислить деньги в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития.
Реквизиты для перечисления средств:
Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
656038, г. Барнаул, проспект Комсомольский, 118
ОГРН 1022200526644
ИНН 2225056528
КПП 222401001
р/с 40703810800000415001
в "СИБСОЦБАНК" ООО г. Барнаул
к/с 30101810800000000745
БИК 040173745
Назначение платежа "Добровольное пожертвование на оказание помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции".