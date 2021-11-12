Алтайские дорожники наворовали глины для Чуйского тракта и получили крупный штраф

Они добывали глину без лицензии

12 ноября 2021, 14:55, Федор Журавлев

Предприятие "Алтайский асфальт" из Горно-Алтайска получило штраф 800 тыс. рублей за выемку глины без лицензии для отсыпки Чуйского тракта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Поводом для проверки стало личное обращение местного жителя к прокурору.  Выяснилось, что с июня по август 2021 года "Алтайский асфальт" при ремонте участка Чуйского тракта изъял из недр 200 куб. м глины, не имея на это лицензии. В прокуратуре посчитали, что компания нарушила требования закона РФ "О недрах".

Возбуждены административные дела в отношении компании и генерального директора предприятия. Он оштрафован на 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что инженер из Алтайского края и его родственник украли свыше 6 млн рублей на строительстве трёх мостов.

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