Алтайские единороссы объединят руководителей своих фракций в Совет

Партия "Единая Россия" создаст в Алтайском крае Совет руководителей фракций, куда войдут представители местных советов депутатов региона. Об этом сообщает пресс-служба фракции "ЕР" в краевом парламенте.

Цель создания Совета — взаимодействие и координирование правотворческой работы с депутатскими объединениями в муниципалитетах.

"По итогам масштабной муниципальной избирательной кампании в прошлом году нам удалось создать партийные фракции во всех представительных органах. Сегодня необходимо выстроить понятную и удобную систему по координированию работы этих структур, организации методической и правовой помощи нашим муниципальным коллегам", — прокомментировал секретарь регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко.

Он уточнил, что Совет будет заниматься "определением приоритетов развития регионального законодательства и муниципальных правовых актов, выявлением успешных муниципальных практик, координацией деятельности депутатских объединений в части выполнения наказов избирателей, решений партии".