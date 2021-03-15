Алтайские эсеры рассказали, как барнаульцы оценивают деятельность мэра

С 12 по 15 марта, в преддверии ежегодного отчёта барнаульского мэра, партия "Справедливая Россия – За правду" провела опрос в соцсетях о положении дел в краевой столице. Работу градоначальника оценили 1105 респондентов. Результаты неутешительны – даже на тройку его деятельность едва дотягивает, сказано на партийном сайте.

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Прочее Стала известна дата годового отчета главы Барнаула

Поскольку опрос вызвал интерес у горожан, справедливороссы приняли решение его продолжить. Однако уже не онлайн, а очно – выйдя на улицы города. 16-17 марта в краевой столице пройдут пикеты, где каждый барнаулец сможет поставить оценку работе Вячеслава Франка на посту мэра. Также горожане смогут отметить, что именно в деятельности администрации их не устраивает.

Адреса, где состоятся пикеты, можно посмотреть здесь.

По словам руководителя фракции СР в Алтайском Заксобрании Александра Молотова, идея с голосованием полностью оправдала себя. Не случайно с инициативой вышли именно эсеры – партия, которая всегда уделяет много внимания городским вопросам, подчеркнул Молотов.

"Прошло больше года после назначения Вячеслава Франка сити-менеджером, самое время показать свои достижения. Причём показать людям, а не депутатам. Мы все понимаем, что ежегодный отчёт главы города перед БГД – это сугубо формальное мероприятие, где большинство депутатов от партии власти, они не будут задавать главе каких-то острых вопросов, не будут его критиковать – театральная постановка, не более того. Гораздо важнее узнать мнение самих горожан. И наше предложение провести для Франка экзамен – это хорошая попытка посмотреть, как реальные горожане оценивают нашу городскую власть. Отсутствие сегодня связи между городской властью и жителями – это одна из важнейших проблем города, да и края в целом. Именно поэтому СР настаивает на возвращении всенародных выборов глав", – отметил Молотов.