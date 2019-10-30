Алтайские компании могут зарабатывать на облаках

Программа реализуется по агентской схеме и не требует дополнительных вложений со стороны партнеров. Системные интеграторы смогут использовать экосистему облачных сервисов МТС в рамках комплексных ИТ-проектов. Для компаний, занимающихся технологическим консалтингом и ИТ-аутсорсингом, присоединение к программе позволит дополнить спектр услуг облачными сервисами. Рекламные агентства и продакшн-студии смогут предложить своим клиентам эффективный инструмент хранения и обработки больших объемов медиаконтента. Digital-агентства и веб-студии – добавить к предложениям по разработке сайтов и приложений услуги облачного хостинга. Программа будет также интересна разработчикам, дата-центрам и операторам связи.

Участникам предоставляется маркетинговая поддержка и экспертное сопровождение на всех этапах. Провайдером осуществляется обслуживание и полная техническая поддержка привлеченных партнерами клиентов. До конца 2019 года программа будет расширена по реселлерской схеме – партнеры смогут предлагать облачные ресурсы #CloudMTS от своего имени.

"Рынок облаков ежегодно растет не менее чем на 20-25%. Запуская одну из самых привлекательных на рынке партнерских программ, мы даем российским компаниям возможность извлечь выгоду из растущего рыночного потенциала облаков. Наши партнеры смогут повысить свою ценность, предлагая вместе с собственными услугами качественные облачные сервисы, вместе с тем способствуя цифровизации бизнеса в стране. Подробный подход уже доказал свою эффективность: партнерский канал стал одним из ключевых источников развития бизнеса "ИТ-ГРАД", который наряду с #CloudMTS образует облачное направление МТС", – комментирует директор облачного провайдера #CloudMTS Олег Мотовилов.

По данным "ТМТ Консалтинг", российский рынок IaaS в 2018 году достиг 16,8 млрд рублей, увеличившись на 27%. Прогнозируется, что по итогам 2019 года рынок вырастет на 34%.

О партнерской программе

Программа реализуется на всей территории страны. Стать партнером просто: необходимо подать заявку на сайте и заключить с провайдером агентский договор. Облачные услуги предоставляются партнерами от имени #CloudMTS.

Программа обладает прозрачной схемой формирования агентских премий. В течение 12 месяцев с момента заключения договора между провайдером и клиентом агент ежемесячно получает процент от полученного провайдером дохода с каждой привлеченной компании.

Программа не требует от партнеров финансовых вложений. Для подключения к программе требуется не более одной недели.

Об облачном бизнесе МТС

МТС предоставляет облачные услуги под брендом провайдера #CloudМТS на базе собственных территориально-распределенных дата-центров. В облачное направление бизнеса также входит один из крупнейших российских IaaS-провайдеров "ИТ-ГРАД" и ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud. Среди сервисов провайдера: Elastic Cloud, резервное копирование, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными, сервисы информационной безопасности (антивирус для публичного облака, защита от DDos-атак и другие). Среди клиентов провайдера такие компании, как ABBYY, "Бритиш Американ Тобакко Россия", Ericsson, Hunkemoller Russia, сеть клиник "Медси" и другие международные и отечественные компании.