Алтайские пограничники задержали насильника из Узбекистана
Мужчина находился в розыске почти восемь лет
Фото: tmsk.sudexpa.ru
Сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Алтайскому краю задержали в автомобильном пункте пропуска "Кулунда" находившегося в федеральном розыске мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что пограничники 30 декабря прошлого года в ходе осуществления паспортного контроля выявили 29-летнего гражданина Узбекистана, который пытался выехать из России.
Данного мужчину разыскивали с февраля 2010 года московские полицейские за совершение изнасилования. Задержанный был передан сотрудникам МО МВД России "Кулундинский".
Также в сообщении отмечается, что в минувшем году пограничники выявили более 160 граждан, которые находились в федеральном и межгосударственном розыске за совершение разных преступлений.