Алтайские пограничники задержали россиянина, находившегося в розыске

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Сотрудники алтайского Пограничного управления ФСБ России и Главного управления МВД России по краю смогли во вторник, 12 апреля, задержать гражданина РФ, который находился в розыске.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону отметили, что мужчина разыскивался полицейскими по подозрению в совершении кражи из магазина и угрозе убийством. Зная, что его ищут, мужчина попытался скрыться от наказания в Казахстане.

Однако при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска Горняк злоумышленник был задержан. После этого подозреваемого передали сотрудникам отдела МВД России по Локтевскому району, говорится в сообщении.