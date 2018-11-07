Алтайские полицейские ищут мужчину по подозрению в хищении 10 млн рублей

Фото: Алтайское ЛУ МВД России

Сотрудники транспортной полиции разыскивают находящегося в федеральном розыске жителя Барнаула, который может быть причастен к хищению более 10 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе алтайского линейного управления МВД России, речь идет о Денисе Валерьевиче Шпилеве 1983 года рождения.

"В следственном подразделении транспортной полиции в отношении него расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, разыскиваемый причастен к совершению хищения денежных средств в размере свыше 10 миллионов рублей", — добавляют в ведомстве.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-37 лет, среднего телосложения, рост около 175 сантиметров, волосы светло-русые средней длины. Может скрываться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: (3852) 29-20-81, 29-21-50 или по адресу: 656015, город Барнаул, улица Привокзальная, 31.