Алтайские полицейские поймали похитителя барана

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Полицейские задержали сельского жителя, подозреваемого в краже барана в селе Арбузовка Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Заявление в полицию написала местная жительница. По ее словам, животное было похищено с выпасов. Ущерб составил 4500 рублей.

Чуть позже полицейские нашли место забоя барана и улики, позволившие установить личность подозреваемого. Им оказался односельчанин женщины.