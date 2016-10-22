Алтайские полицейские поймали похитителя барана
Злоумышленник украл барана в селе Арбузовка с выпасов
22 октября 2016, 11:34
Фото: pixabay.com
Полицейские задержали сельского жителя, подозреваемого в краже барана в селе Арбузовка Алтайского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Заявление в полицию написала местная жительница. По ее словам, животное было похищено с выпасов. Ущерб составил 4500 рублей.
Чуть позже полицейские нашли место забоя барана и улики, позволившие установить личность подозреваемого. Им оказался односельчанин женщины.
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